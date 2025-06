Ronaldo vs Messi, le dernier combat

Si une bataille peut prétendre au statut de star, c'est bien celle qui oppose Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

La grande rivalité individuelle du XXIe siècle, et peut-être même de l'histoire du football. Si une bataille peut prétendre au statut de star, c'est bien celle qui oppose Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Les deux joueurs ont marqué El Clasico pendant neuf années passionnantes, et l'Arabie saoudite espère les voir s'affronter à nouveau.

Tous deux semblent vouloir participer à la Coupe du monde en 2026, et si le Portugal et l'Argentine s'affrontaient, cela pourrait être leur dernière confrontation. Cependant, l'Arabie saoudite souhaite les opposer à nouveau au niveau des clubs.

Après plusieurs semaines d'incertitude quant à son avenir, il semble que Ronaldo soit prêt à rester à Al-Nassr en Arabie saoudite. C'est ce qu'affirme Fabrizio Romano, qui indique qu'un accord a été conclu pour que Ronaldo prolonge son contrat avec Al-Nassr, même si la durée de celui-ci, jusqu'en 2026 ou 2027, n'a pas encore été déterminée.

L'Arabie saoudite approche Lionel Messi

Pendant ce temps, Messi se concentrera sur le match des huitièmes de finale de la Coupe du monde des clubs entre l'Inter Miami et le Paris Saint-Germain ce week-end, mais selon Al-Midan Sports (via Sport), l'Arabie saoudite s'apprête à entamer des discussions avec son père et agent, Jorge Messi. Selon leurs informations, le président d'Al-Hilal, Fahad bin Nafel, se trouve actuellement aux États-Unis et a prévu une réunion avec Messi senior. L'objectif est de discuter de la signature de la Pulga. Son contrat actuel expire à la fin de l'année civile.

Lorsque le contrat de Messi au PSG a expiré, l'Arabie saoudite était l'une des destinations qui lui ont fait une offre. Le pays du Golfe a cherché à s'associer à Messi à plusieurs reprises, et Messi est un ambassadeur de longue date de l'office du tourisme saoudien.