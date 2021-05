"Ronaldo va partir et beaucoup d'autres vont suivre"

L'ex-buteur de la Juventus, Christian Vieri, annonce un exode massif au sein de la Vieille Dame lors de la saison à venir.

La Juventus a de fortes chances de manquer la qualification pour la Ligue des champions de la saison prochaine et Christian Vieri a mis en garde le cador de la Serie A sur le fait que "Cristiano Ronaldo partira et beaucoup d'autres le suivront".

Andrea Pirlo a connu beaucoup de difficultés lors de sa première saison en tant qu'entraîneur. Le champion du monde 2006 a été confronté à de sérieuses questions sur son avenir au cours de ce qui est devenu une campagne très pénible pour les Bianconeri. La couronne nationale a été arrachée par l'Inter, une autre élimination précoce de la Ligue des champions a été essuyée et il y a maintenant beaucoup de bruits laissant croire que des hommes clés, tels que Cristiano Ronaldo, pourraient bientôt se diriger vers les sorties.

La Juve a un match difficile avec les champions d'Italie sortants ce samedi et Vieri pense que la défaite dans cette rencontre mettra fin à toutes les illusions et déclenchera un exode massif.

"Manquer la Ligue des Champions serait un échec dramatique pour la Juve"

L’ancien attaquant des Bianconeri a déclaré à Bobo TV: "Pour moi, l’Inter gagnera à Turin et la Juventus ne jouera pas en Ligue des champions la saison prochaine. Sans le football de la Ligue des champions, Ronaldo partira et beaucoup d'autres le suivront, la Juventus devra faire face à une grave crise financière. Ce sera un échec dramatique et de nombreux joueurs partiront."

L'international portugais a maintenant 36 ans, mais il continue à chasser les records de tous genre. Il est devenu le joueur le plus rapide de l'illustre histoire de la Juve à atteindre 100 buts pour le club, atteignant cette marque en seulement 131 apparitions.

Tout grand club européen serait aujourd'hui heureux de l'accueillir alors qu'il approche des 12 derniers mois de son contrat actuel. Des retours au Real Madrid ou à Manchester United ont été évoqués, tandis qu'un come-back à la maison au Sporting a aussi été mentionné par sa maman.

Ronaldo a laissé entendre dans le passé qu'un passage en MLS pourrait lui plaire, tandis que les équipes riches du Moyen-Orient devraient également se joindre à la course si une porte de sortie s'ouvre à Turin.

Paulo Dybala, avec une centaine de buts pour les Bianconeri à son nom, est un autre être joueur dont on évoque un départ - car il n'a pas encore signé de nouveau contrat - au même titre que les Douglas Costa, Aaron Ramsey, Wojciech Szczesny, Dejan Kulusevski, Alex Sandro et Adrien Rabiot.