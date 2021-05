La maman de CR7 révèle son futur club !

La maman de Cristiano Ronaldo a fait une révélation sur son futur club !

Le Sporting CP a été sacré champion de la Liga NOS mardi soir, mais s'attend désormais à une nouvelle encore meilleure...

Cristiano Ronaldo est l'un des joueurs les plus connus qui a été issu de la formation du club lusitanien et sa mère, Dolores Aveiro, passionnée de football et très impliquée dans la carrière de son célèbre fils, a clairement indiqué lors des célébrations du titre qu'elle tenterait de ramener m'illustre attaquant au Portugal.

"Je vais lui parler [à Cristiano] pour le ramener", a ainsi tonné Dolores Aveiro depuis son balcon alors qu'elle parlait aux fans du Sporting qui étaient descendus dans la rue pour fêter le nouveau titre de leur formation.

Le buteur émérite a encore un an de bail à la Juventus Turin, mais il a annoncé partant lors du mercato estival et le Sporting a été annoncé comme point de chute possible.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo a posté un message sur les réseaux sociaux, suggérant qu’il a déjà décidé où il jouera la saison prochaine.

Sur son compte Twitter, le quintuple lauréat du Ballon d’Or une photo montage de lui, qui célèbre ses 100 buts inscrits avec la Vieille Dame. Un total qu’il a atteint mercredi soir en scorant face à Sassuolo. CR7 a promis de ne pas en rester là.

« Ne pas s’arrêter ici », a-t-il écrit pour légender cette photo. Un commentaire qui laisse sous-entendre qu’il place la barre plus haut et qu’il ne donc pas se contenter de ce chiffre avec la formation bianconera.

Sachant que cette saison il ne reste que deux matches de Serie A à jouer, on peut donc imaginer que l’ancien merengue se projette déjà sur la saison à venir. bref, les pistes, pour l'heure, restent brouillées.