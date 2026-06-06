« Ronaldo sentait l'alcool, je l'ai forcé à quitter le Real Madrid »

Dans son livre sur son deuxième passage au Real Madrid, Fabio Capello révèle que Ronaldo Nazário s’est trop familiarisé avec la vie nocturne madrilène, ce qui a fini par coûter cher à la légende brésilienne.

Arrivé en 2002 en provenance de l’Inter Milan, il est resté un pilier du club jusqu’à la mi-2007, même s’il n’a jamais retrouvé le niveau stratosphérique d’avant sa grave blessure au genou en 2000.

Capello, revenu sur le banc madrilène en 2006 après un premier passage en 1996-1997, rappelle que, malgré des blessures récurrentes, l’attaquant a disputé 27 matchs et marqué 11 buts lors de l’exercice 2006-2007.

« Ronaldo est sans aucun doute le meilleur joueur avec lequel j’ai jamais travaillé. Certes, il n’aimait pas faire de sacrifices ni s’entraîner, mais il avait une qualité que je n’ai vue chez aucun autre joueur. Vraiment unique », a déclaré Capello lors de la Milano Football Week.

Toutefois, Capello, pour qui la discipline est primordiale, finit par prendre une décision difficile : « Ronaldo aimait faire la fête. On sentait l’odeur de l’alcool dans le vestiaire après ces soirées, et il entraînait parfois plusieurs coéquipiers avec lui. Je l’ai forcé à partir. »

Peu après, Capello en parle à l’ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi, alors propriétaire de l’AC Milan, connu pour son goût pour les soirées. « J’ai dit à Berlusconi que nous allions envoyer Ronaldo en Arabie saoudite. »

« Il m’a demandé comment se comportait le joueur, ce à quoi j’ai répondu qu’il aimait s’amuser et faire la fête. Le lendemain, j’ai lu dans le journal que Ronaldo partait à Milan », a déclaré Capello. C’est également à Milan qu’O Fenômeno allait subir une grave blessure au genou. En 2011, il a mis un terme à sa carrière au Corinthians.