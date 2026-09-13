Ronaldo s'insurge : ces supporters doivent être bannis à vie

Le Portugais Cristiano Ronaldo, attaquant d'Al-Nassr, a défendu son compatriote Ruben Neves, la star d'Al-Hilal, après que ce dernier a été la cible de chants provocateurs de la part des supporters d'Al-Taawoun.

Le match a été marqué par un comportement qui a provoqué la colère de Neves, lorsque les supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom de son compatriote et ami disparu Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé des suites d'un tragique accident au cours de l'année dernière, dans ce qui a semblé être une tentative de provoquer le joueur d'Al-Hilal durant la rencontre.

La vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux, où Ronaldo a réagi depuis son compte officiel Instagram en déclarant : « La Ligue doit prendre des mesures et sanctionner ce type de comportement de la part des supporters. Cela n'a plus rien à voir avec le football, et il faut poser des limites ; les personnes qui se comportent de cette manière ne devraient jamais être autorisées à entrer de nouveau dans les stades. »





À noter qu'après la fin du match, Neves est passé devant les médias et a refusé de parler directement de l'incident lorsqu'on lui a demandé de le commenter, mais il a lâché une phrase courte qui portait une critique claire à l'égard de ce qu'avaient fait les supporters d'Al-Taawoun.

Neves a déclaré : « J'espère que les supporters d'Al-Taawoun n'iront pas à la prière », en référence au fait que le comportement venu des tribunes va à l'encontre des valeurs, des principes humains et des religions révélées.



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