Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
Al Nassr v Abha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduit par

Ronaldo s'insurge : ces supporters doivent être bannis à vie

C. Ronaldo
D. Jota
R. Neves
Al Hilal
Al-Taawoun
Al Nasr FC
Saudi Pro League
Portugal
Arabie saoudite

Un comportement qui a dépassé les limites

Le Portugais Cristiano Ronaldo, attaquant d'Al-Nassr, a défendu son compatriote Ruben Neves, la star d'Al-Hilal, après que ce dernier a été la cible de chants provocateurs de la part des supporters d'Al-Taawoun.

Le match a été marqué par un comportement qui a provoqué la colère de Neves, lorsque les supporters d'Al-Taawoun ont scandé le nom de son compatriote et ami disparu Diogo Jota, ancien joueur de Liverpool, décédé des suites d'un tragique accident au cours de l'année dernière, dans ce qui a semblé être une tentative de provoquer le joueur d'Al-Hilal durant la rencontre.

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

La vidéo s'est répandue sur les réseaux sociaux, où Ronaldo a réagi depuis son compte officiel Instagram en déclarant : « La Ligue doit prendre des mesures et sanctionner ce type de comportement de la part des supporters. Cela n'a plus rien à voir avec le football, et il faut poser des limites ; les personnes qui se comportent de cette manière ne devraient jamais être autorisées à entrer de nouveau dans les stades. »

Billets des matchs de la Saudi Pro LeagueAchetez votre billet dès maintenant !

À noter qu'après la fin du match, Neves est passé devant les médias et a refusé de parler directement de l'incident lorsqu'on lui a demandé de le commenter, mais il a lâché une phrase courte qui portait une critique claire à l'égard de ce qu'avaient fait les supporters d'Al-Taawoun.

Neves a déclaré : « J'espère que les supporters d'Al-Taawoun n'iront pas à la prière », en référence au fait que le comportement venu des tribunes va à l'encontre des valeurs, des principes humains et des religions révélées.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de « Kooora »

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google