Ronaldo répond fermement aux sceptiques : « Vous n'avez pas regardé les matchs ? »

Cristiano Ronaldo, capitaine de la sélection portugaise, a fermement répondu aux sceptiques qui remettaient en question sa condition physique à la veille du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026. L’attaquant, âgé de 41 ans, assure être prêt à briller au plus haut niveau.

Il s’apprête à disputer sa sixième Coupe du monde, un record, alors que le Portugal partage son groupe avec la République démocratique du Congo, la Colombie et l’Ouzbékistan.

Interrogé lors d’une conférence de presse relayée par le quotidien espagnol Marca, il a balayé les doutes en lançant : « Je suis en pleine forme… Vous n’avez pas vu mes matchs ? ».

Le capitaine aborde la compétition avec de grandes ambitions, à la tête d’une génération considérée comme l’une des plus fortes de l’histoire de la sélection, et après avoir maintenu un excellent niveau avec son club, Al-Nassr, qu’il a mené au titre de la Roshen Pro League la saison dernière.

Bien que le Portugal ne soit pas considéré comme un favori, Ronaldo affirme avoir pleinement confiance dans le potentiel de ses coéquipiers et assure que la sélection possède les atouts pour accomplir un exploit historique.

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« Nous ne savons pas si nous sommes favoris ou non, cela se verra à la fin du tournoi, mais je crois que ce groupe est capable de faire le bonheur du peuple portugais », a-t-il déclaré.

Le Portugal entame la compétition face au Congo, puis affrontera l’Ouzbékistan et la Colombie dans le groupe. Ronaldo insiste sur l’importance de se concentrer sur chaque rencontre.

Il conclut : « L’essentiel est de bien commencer, puis de se projeter sur le match suivant. Le chemin se construit pas à pas. »