Ronaldo répond avec fermeté aux médias portugais : « Vous avez… »

Cristiano Ronaldo s'est exprimé devant la presse peu avant le départ de la sélection portugaise pour les États-Unis. Il a ironisé sur la question de savoir si les journalistes avaient bien suivi ses dernières sorties.

Le quintuple Ballon d’Or a bien été aligné d’entrée lors des deux dernières sorties des champions d’Europe.

Contre le Chili (victoire 2-1), il a cédé sa place à la mi-temps ; contre le Nigeria (victoire 2-1), il est resté sur la pelouse jusqu’à la 64e minute.

Cette seconde sortie a particulièrement fait réagir : l’avant-centre d’Al-Nassr a manqué plusieurs occasions franches et n’a pas toujours semblé à l’aise balle au pied.

Interrogé sur son état de forme, l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United s’est défendu avec vigueur : « Oui, je me sens très bien. Vous n’avez pas vu les derniers matchs alors ? »

« Nous abordons la Coupe du monde avec beaucoup d’espoir. Cette génération a le potentiel d’apporter beaucoup de gloire au Portugal. Si le tournoi s’avère difficile, les vrais champions finiront par émerger », a-t-il conclu.

Le Portugal entamera sa Coupe du monde mercredi face à la RD Congo, puis rencontrera l’Ouzbékistan et la Colombie.