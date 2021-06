Ronaldo répond à Messi avec un nouveau record !

La star de la Juventus a inscrit un penalty et en a marqué un autre contre la Hongrie mardi soir pour s'assurer d'un nouveau record.

Cristiano Ronaldo est désormais le meilleur buteur de tous les temps de l'Euro, après être également devenu le premier joueur à participer à cinq phases finales de tournois lors de la victoire 3-0 du Portugal sur la Hongrie à Budapest mardi.

L'attaquant de la Juventus a représenté son pays à chaque Euro depuis que le Portugal a accueilli le tournoi en 2004, et il reste présent au sein des champions en titre 17 ans plus tard.

Ronaldo a ajouté plusieurs records à son impressionnante collection individuelle d'honneurs mardi, devenant le meilleur buteur de l'histoire de l'Euro lorsqu'il a inscrit son 10e but dans la compétition avec un penalty tardif, suivi d'un autre but dans les arrêts de jeu.

En plus des records susmentionnés, Ronaldo a également marqué son territoire avec son doublé à Budapest. À 36 ans et 130 jours, Ronaldo est devenu le joueur le plus âgé à marquer pour le Portugal lors d'un tournoi majeur, battant le record établi par Pepe lors de la Coupe du monde 2018 (35 ans, 124 jours).

La star de la Juve est également devenue le joueur le plus âgé à avoir marqué au moins deux buts lors d'un match de championnat d'Europe, battant le record établi par Andriy Schevchenko à l'âge de 35 ans et 256 jours.

La longue et belle histoire de l'ancien attaquant de Manchester United et du Real Madrid avec le Championnat d'Europe a commencé à domicile en 2004, mais les espoirs d'un trophée ont été anéantis en finale alors que le Portugal avait chuté face à la Grèce, laissant un jeune Ronaldo en larmes.

Ronaldo et le Portugal se sont finalement imposé en France, en 2016 et défendent désormais leur trophée cet été.