Cristiano Ronaldo, la star de l’équipe du Portugal, a rejoint la liste des grands joueurs éliminés prématurément d’une Coupe du monde.

L’élimination du Portugal, battu 1-0 par l’Espagne ce lundi en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l’envoie rejoindre ce club peu enviable.

Selon les données d’Opta, le quintuple Ballon d’Or rejoint ainsi le club peu enviable des joueurs les plus battus de l’histoire de la Coupe du monde, avec huit revers au compteur, au même titre que Matthew Leckie, Son Heung-min, Antonio Carpajal et Hong Myung-bo.





Rappelons que Cristiano Ronaldo a disputé contre l’Espagne son 27e match de Coupe du monde sous le maillot du Portugal.

Il reste toutefois le premier joueur à avoir marqué lors de six éditions différentes de la Coupe du monde et le seul à avoir atteint la barre des 25 buts combinés en Coupe du monde et à l’Euro.

Lors de l’édition 2026, il est devenu le joueur le plus âgé à marquer en phase à élimination directe de la Coupe du monde.



