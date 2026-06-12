Ronaldo propulse Ancelotti dans l'histoire du triplé

Ronaldo Nazário, légende de la Seleção, exprime publiquement son admiration pour l’entraîneur italien Carlo Ancelotti.

Ancelotti, actuellement à la tête de la sélection brésilienne, mène les « Samba Boys » vers un sixième titre mondial.

Le journal « AS » a rapporté les propos de l’ancien attaquant, recueillis lors de son passage dans l’émission « Domingão com Huck », où il a visionné une vidéo émouvante dans laquelle Ancelotti lui adressait un message personnel rappelant leur collaboration à l’AC Milan.

Après avoir visionné la séquence, Ronaldo a affirmé : « Ancelotti fait partie des trois meilleurs entraîneurs de l’histoire du football, j’ai de grands espoirs pour cette Coupe du monde ».

La légende a réitéré sa confiance totale en Ancelotti, qui vit sa première grande expérience à la tête d’une sélection nationale lors de ce Mondial.

Interrogé sur le choix d’Ancelotti pour diriger la Seleção, Ronaldo a répondu : « La sélection brésilienne doit toujours compter sur les meilleurs entraîneurs, et aujourd’hui aucun technicien brésilien n’atteint le niveau de Carlo. »

Ronaldo Nazário a conclu : « Nous sommes entre de bonnes mains. »

Le Brésil figure dans le groupe C, en compagnie du Maroc, d’Haïti et de l’Écosse.