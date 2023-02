Ronaldo plombe sa nouvelle équipe : un de ses coéquipiers lâche une terrible confidence !

La présence de Cristiano Ronaldo à Al-Nassr ne demeure pas franchement un grand succès pour le moment.





Il a débarqué sur un tapis rouge, dans une effervescence conforme à son statut de superstar mondiale, mais le soufflé est bien retombé, depuis. Après avoir quitté Manchester United pour poursuivre sa carrière en Arabie saoudite, Cristiano Ronaldo ne fait pas vraiment l'unanimité au sein de son nouveau club. L'un de ses coéquipiers à Al-Nassr a même lâché une confidence assez accablante.

"Sa présence rend nos matchs plus difficiles"





Bien connu dans le paysage du championnat de France, Luiz Gustavo évolue lui aussi à Al-Nassr. L'ancien Marseillais, aujourd'hui âgé de 35 ans, est donc bien placé pour dresser un premier bilan de l'apport de Cristiano Ronaldo au sein de son club. Et selon l'ex-international brésilien, la présence du quintuple Ballon d'Or n'aide pas vraiment Al-Nassr. Bien au contraire...





Luiz Gustavo a ainsi souligné qu'avec Cristiano Ronaldo dans les rangs du leader de league saoudienne, tous les adversaires ont une motivation décuplée. Al-Nassr était déjà l'équipe à battre. La tendance s'est encore accentuée avec CR7.





"La présence de Cristiano Ronaldo incite ses adversaires à battre le leader du championnat. Sa présence rend nos matchs plus difficiles. Les équipes adverses essaient de jouer de leur mieux contre lui", a lâché l'ancien milieu de terrain de l'Olympique de Marseille dans des propos accordés à RT Arabic.

Dans ce contexte, le ratio bénéfices/risques prime. En ce sens, Luiz Gustavo a tenu à nuancer son constat de base. "Sa présence garantit un grand avantage à notre groupe, car nous apprenons de lui tous les jours, étant donné les grandes qualités techniques et physiques qu’il possède. Cristiano Ronaldo a été créé pour relever des défis, et il y parvient toujours. Il a déjà marqué son premier but et il a donc enlevé la pression." C'est déjà cela...