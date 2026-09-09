L'Australien Ange Postecoglou, l'entraîneur d'Al-Nassr, a décidé de modifier le plan sur lequel il s'appuie, lors de la rencontre face à Abha en Roshn Saudi League, en raison de l'absence de ses deux stars : le Portugais João Félix et le Français Kingsley Coman.

Al-Nassr accueille son homologue Abha, ce mercredi, au stade Al-Awwal Park dans la capitale saoudienne Riyad, lors de la sixième journée des compétitions de Roshn Saudi League.

Postecoglou a fait entrer son attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan, aux côtés de la star portugaise Cristiano Ronaldo au cœur de l'attaque, pour compenser l'absence de João Félix en raison du cumul de cartons.

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En revanche, l'entraîneur australien a décidé de s'appuyer sur le Brésilien Ângelo au poste d'ailier droit, pour compenser l'absence de Coman en raison de sa blessure, tout en faisant entrer Abdullah Al-Khaibari à sa place aux côtés de Samu Costa au milieu de terrain.

En défense, Postecoglou a décidé de replacer l'Espagnol Íñigo Martínez pour jouer aux côtés du Français Mohamed Simakan, alors qu'Abdulelah Al-Amri souffre d'une blessure.

Al-Nassr aborde la rencontre en occupant la troisième place au classement du championnat saoudien avec 12 points, récoltés en 4 victoires et une seule défaite, à 3 points d'Al-Hilal et d'Al-Qadisiyah, qui ont disputé un match de plus.

La composition d'Al-Nassr était la suivante :