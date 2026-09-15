Des rapports de presse portugais ont révélé un développement surprenant concernant l'avenir du club saoudien d'Al-Nassr, en indiquant qu'un consortium regroupant cinq investisseurs se prépare à soumettre une offre officielle pour racheter le club au Fonds public d'investissement saoudien.

La plus grande surprise réside dans l'identité des membres du consortium, qui comprend le Portugais Cristiano Ronaldo, capitaine et buteur d'Al-Nassr, aux côtés de Gerry Cardinale, directeur général de la société RedBird Capital et propriétaire du club italien de l'AC Milan, ainsi que les hommes d'affaires Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khereiji et Charaf Al-Hariri.

Selon le journal portugais « A Bola », l'entrée de Ronaldo dans ce consortium pourrait faire passer sa relation avec Al-Nassr à une toute nouvelle étape, lui qui est resté au cours des dernières années la figure la plus emblématique du club sur le terrain comme en dehors.

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En cas de succès de l'opération de rachat, la star portugaise ne serait pas seulement le capitaine de l'équipe, mais deviendrait l'un des investisseurs du club auquel il est lié depuis son transfert dans le championnat saoudien, un pas qui pourrait lui offrir un rôle plus important dans la construction de l'avenir d'Al-Nassr.

Les informations indiquent que le consortium cherche à présenter une offre pour racheter le club au Fonds public d'investissement, qui détient une part majoritaire dans Al-Nassr, faisant des négociations à venir un tournant décisif pour l'avenir du club.

100 millions de dollars par investisseur

A Bola révèle que le plan d'investissement du consortium exige que chacun des cinq membres s'engage à injecter près de 100 millions de dollars, ce qui signifie que le groupe se prépare à mobiliser un capital colossal dans le but de soutenir l'opération de rachat et l'avenir du club.

Aux côtés de Ronaldo et de Cardinale, le consortium comprend trois investisseurs saoudiens, à savoir Ibrahim Al-Muhaidib, Mohammed Al-Khereiji et Charaf Al-Hariri, ce qui confère au groupe un mélange d'expérience en matière d'investissement et de relation directe avec le marché sportif saoudien.

Par ailleurs, la présence de Gerry Cardinale, qui dirige RedBird Capital et possède l'AC Milan, ajoute une dimension internationale au projet, d'autant que l'homme d'affaires américain dispose d'une expérience dans la gestion des clubs sportifs et l'investissement dans le football.

Une réunion décisive avec le Fonds d'investissement

Selon le rapport portugais, l'opération entre actuellement dans une phase délicate, des représentants de RedBird et du consortium se préparant à tenir une réunion avec les responsables du Fonds public d'investissement au cours de la période à venir pour discuter de l'offre proposée.

La position du Fonds public d'investissement sera décisive dans la détermination du sort du projet, car son accord ouvrirait la voie au transfert de la propriété d'Al-Nassr au consortium d'investissement, tandis qu'un rejet de l'offre pourrait entraîner l'arrêt des négociations.

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Ces informations interviennent à un moment où Al-Nassr traverse une étape différente sur les plans sportif et financier, ce qui fait de tout changement dans la structure de propriété du club un événement capable de redéfinir les contours de la prochaine étape.

Si ces négociations se transformaient en un accord officiel, il s'agirait de l'une des opérations de rachat les plus marquantes de l'histoire du football saoudien, non seulement en raison de la valeur de l'investissement, mais aussi en raison de la présence de Ronaldo au sein du groupe qui cherche à conduire Al-Nassr vers une nouvelle étape.