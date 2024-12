"Ronaldo m’a envoyé une photo de sa bite", la grosse révélation sur CR7

C. Ronaldo

Ancien international néerlandais, Rafael van der Vaart fait de nouvelles révélations sur Cristiano Ronaldo.

Coéquipier de Cristiano Ronaldo au Real Madrid pendant une saison (2009-2010), Rafael van der Vaart avait récemment complimenté l’éthique de travail de l’avant-centre portugais. Une sortie au cours de laquelle l’ancien joueur de Tottenham a fait quelques déclarations controversées, qui suscitent de vives polémiques depuis.

Ronaldo aurait envoyé la photo de sa partie intime à van der Vaart

Il y a quelques jours, l’ancien international milieu offensif néerlandais, Rafael van der Vaart (109 capes, 25 buts), avait fait une sortie amusée sur Cristiano Ronaldo qu’il avait côtoyé une saison au Real Madrid. « Je dis toujours en plaisantant que Ronaldo est le seul joueur dont je n’ai jamais vu le sexe! Il était le premier sur le terrain d’entraînement. Et le dernier à le quitter. Il était incroyablement égoïste, si nous gagnions 6-0 et qu’il ne marquait pas, il n’était pas content. Quand nous perdions, mais qu’il marquait deux fois, ça allait bien! », avait déclaré l’ancien de l’Ajax. Une sortie, qui avait fait sortir le quintuple Ballon d’Or du silence. « Qui est ce type ? », demandait CR7 sur ses réseaux sociaux.

Des déclarations très critiquées au Portugal où on pense que le Néerlandais manquait de respect à leur capitaine. Mais l’ex-Batave sort du silence via l’émission Studio Voetbal sur la chaîne Nos pour s’expliquer. « Je voulais juste dire d’une manière gentille qu’il était le premier là et le dernier à partir », a expliqué l’ex-milieu de terrain, avant de poursuivre avec humour : « Mais il m’a envoyé une photo de sa bite, donc je sais à quoi elle ressemble maintenant ».

Par ailleurs, il explique ses déclarations mal interprétées sur l’égo de CR7. « Je voulais dire que c’est très bien. Les attaquants ont particulièrement ce problème, ils ont besoin de buts pour vraiment atteindre le sommet absolu. C’était fantastique de jouer avec lui et tout le monde voulait savoir comment il était. J’ai dit tout ça d’une manière amusante mais là-bas (au Portugal), ils n’ont pas d’humour », a-t-il fait savoir.