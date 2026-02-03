Ronaldo lassé par Al-Nassr ? Un nouveau transfert à 50 millions d'euros

L'ancien joueur du Real Madrid et de Manchester United dispose d'une clause libératoire de 50 millions d'euros (43 millions de livres sterling / 59 millions de dollars) dans son contrat avant le mercato estival et ne manquera pas d'offres s'il décide de quitter la Saudi Pro League.

Selon le quotidien portugais Record, Ronaldo serait de plus en plus mécontent à Nassr et pourrait quitter le club cet été. Le joueur de 41 ans n'envisage pas de prendre sa retraite et plusieurs options s'offrent à lui pour son prochain club. Il pourrait notamment rejoindre les États-Unis, où il retrouverait son éternel rival Lionel Messi, l'Argentin évoluant alors à l'Inter Miami. Un retour en Europe est également une possibilité, même si sa destination reste incertaine.

Ronaldo serait mécontent du traitement que lui réserve le fonds souverain PIF, propriétaire des clubs Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal et Al-Ahli. Il estimerait que le PIF cherche à favoriser la victoire d'Al-Hilal en championnat d'Arabie saoudite et que, dans cette optique, son ancien coéquipier Karim Benzema a été transféré d'Al-Ittihad à Al-Hilal.

Ronaldo n'a certes pas remporté le titre de champion d'Arabie saoudite avec Al-Nassr, mais il considère mériter davantage de respect de la part du PIF, compte tenu de son travail pour attirer un public considérable sur le championnat. Il a également accepté d'être ambassadeur de la candidature saoudienne pour la Coupe du monde 2034. C'est pourquoi il a refusé de jouer pour Al-Nassr et a manqué la victoire 1-0 contre Al-Riyadh lundi.

S'exprimant en octobre 2025, Ronaldo semblait déterminé à rester dans le championnat, déclarant aux journalistes : « C'est un honneur pour moi de voir le championnat se développer et de voir arriver de nombreux joueurs de renom qui contribuent à le rendre encore meilleur et plus compétitif. Être le premier – disons une star – à venir ici est un honneur, mais ce que j'attends avec impatience, c'est de voir le championnat continuer à progresser au cours des cinq à dix prochaines années, non seulement au niveau des équipes premières, mais aussi au niveau des centres de formation.

« Non seulement pour l'avenir des joueurs saoudiens et du championnat, mais aussi pour le pays et pour la compétition avec les autres championnats – c'est mon rêve. Et c'est ce que je vais essayer d'aider le pays et le championnat à atteindre et à être à ce niveau. »

Interrogé sur son meilleur souvenir au club, il a ajouté : « Probablement notre premier titre [la Coupe des clubs arabes Roi Salman 2023, où j'ai inscrit les deux buts de la victoire 2-1 contre Al Hilal qui nous a permis de remporter le titre]. La finale contre Al-Hilal a sans doute été la plus intense que nous ayons vécue. »

« Vous savez, quand on gagne des titres, les choses deviennent plus faciles, et avoir le privilège de remporter mon premier trophée dès ma première année ici, c'était incroyable. Mais je veux plus. Je vais continuer à me battre et à aider mon équipe, Al-Nassr, à gagner des titres. Je crois que cette année sera une bonne année pour Al-Nassr. »