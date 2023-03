Ronaldo en a gros sur le coeur : "Je ne vais pas mentir..."

Cristiano Ronaldo s'est exprimé sur son retour en sélection. Le Portugais ne cache pas sa fierté d'ouvrir un nouveau chapitre. Le dernier, sûrement.

Le grand public avait quitté Cristiano Ronaldo en larmes, au Qatar, après l'élimination du Portugal marquant les adieux du quintuple Ballon d'Or à la plus prestigieuse des compétitions de sélections. Ronaldo a bien tiré un trait sur le trophée en or, mais il livrera une dernière croisade avec le Portugal. Et il a toujours le couteau entre les dents.

Ronaldo ravi de travailler avec Martinez

Après avoir entretenu des rapports très étroits avec Fernando Santos, Cristiano Ronaldo avait coupé les ponts avec le technicien, qui l'avait placé sur le banc en pleine Coupe du monde. Roberto Martinez a pris le relais. Pour son plus grand bonheur.

L'ancien buteur du Real Madrid a confié que la posture de Martinez à son égard a grandement influé son choix de continuer la sélection.

"Je ne vais pas mentir. Dans la vie, il faut tout mettre sur la balance, a-t-il expliqué. Nous avons réfléchi, ma famille et moi, mais nous sommes arrivés à la conclusion que, malgré les difficultés, nous ne pouvions pas jeter l’éponge. J’ai pu voir les situations sous différents angles. Cela m’a beaucoup appris."

"Je suis heureux d’être de retour. L’entraîneur a montré qu’il comptait sur moi. J’ai toujours voulu jouer. Comme vous le savez, il a parlé à tout le monde et à moi aussi. J’ai compris que j’avais beaucoup à apporter à l’équipe nationale. Je le sens, je le veux et mon désir est d’amener le Portugal au plus haut niveau. Je donnerai toujours ma contribution quand ils auront besoin de moi", a conclu CR7 en conférence de presse.