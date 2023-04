Ronaldo contre Weghorst, la comparaison douteuse

Les Red Devils ont décidé de renforcer leurs rangs offensifs lors de la fenêtre de transfert de janvier après avoir décidé de libérer Ronaldo.

L'international néerlandais Weghorst a été recruté dans le cadre d'un prêt à court terme, mais l'attaquant de 30 ans n'a jamais semblé être une solution à long terme pour résoudre les problèmes offensifs à Old Trafford et il n'a inscrit que deux buts en 19 apparitions.

"Weghorst a apporté plus"

Ronaldo a davantage contribué à la cause collective lors de son dernier passage à Manchester, mais Neville a expliqué à Sky Sports comment Weghorst a contribué à améliorer les résultats :

"Je l'ai qualifié de remplaçant parce que United n'a pas investi dans un attaquant que les joueurs de Manchester voudraient avoir. Cette expérience doit cesser, Weghorst doit sortir, cela ne peut plus durer. La raison pour laquelle il continue à jouer et pourquoi Ronaldo n'est plus au club, vous voyez ses 19 titularisations contre les 19 titularisations de Ronaldo. Weghorst compte 12 victoires, quatre nuls, trois défaites, il n'a marqué que deux buts mais l'équipe en a marqué 37. Avec Ronaldo, c'était 19 titularisations, ils ont gagné trois matches de moins, fait trois nuls, perdu quatre matches de plus avec lui dans l'équipe, il a marqué 11 buts mais l'équipe n'en a marqué que 23, ce sont des différences énormes. C'est l'étrangeté du football que d'avoir un joueur qui n'est pas assez bon pour être un attaquant de Manchester United mais qui a apporté plus de bénéfices à l'équipe. Je pense qu'il (Ronaldo) est le plus grand joueur de tous les temps".

Neville a ajouté les raisons pour lesquelles Weghorst, qui a aidé United à remporter la Carabao Cup cette saison, continue de figurer en bonne place dans les plans d'Erik ten Hag malgré son manque de finition :

"Je pense qu'il est clair que Weghorst n'est pas en mesure de chausser les bottes de Ronaldo, mais ce sont des statistiques frappantes, il a joué à la même période avec les mêmes coéquipiers, il a été très mauvais dimanche, il ne devrait pas être là, mais la raison pour laquelle il est là, c'est à cause de ces statistiques.