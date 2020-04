"Ronaldo a laissé la porte ouverte à un retour au Real"

Le lillois José Fonté estime un retour de son compatriote Cristiano Ronaldo au Real tout à fait possible.

Selon le défenseur portugais José Fonte, le retour de la star de la , Cristiano Ronaldo, à Madrid ne serait pas une énorme surprise car ce dernier a «toujours laissé la porte ouverte» en ce sens.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a pris la décision de quitter Santiago Bernabeu au cours de l’été 2018. Après neuf années exceptionnelles dans la capitale espagnole, Ronaldo a choisi de relever un autre nouveau défi dans sa carrière. Après avoir connu un succès considérable avec et le Real, l' est devenue sa nouvelle terre.

L'article continue ci-dessous

A Turin, son palmarès s'est enrichi, tandis que les records personnels ont continué à pleuvoir pour un homme qui continue à repousser les limites et défier toutes les lois de la nature.

Plus d'équipes

Ronaldo est lié aux Bianconeri jusqu'en 2022, date à laquelle il aura 37 ans. L'âge n'est qu'un numéro pour l'icône portugaise, et tout porte à croire qu'il jouera bien au-delà de la fin de son contrat actuel.

Cet accord pourrait également être rompu si Ronaldo décide de quitter le Piémont. Et d'après José Fonte, il n'est donc pas impossible qu'il effectue son retour chez les Merengue. Celui qui a été sacré champion d'Europe l'Euro 2016 aux côtés de Ronaldo a déclaré à talkSPORT : "Je sais qu'il aime Madrid, c'est certain. Il est clair qu'il aime le club lui-même, c'est l'un des plus grands clubs du monde, sinon le plus grand. Il a laissé beaucoup, beaucoup d'amis là-bas et il a toujours laissé la porte ouverte (à un retour). Je ne serais donc pas surpris s'il retourne au ."