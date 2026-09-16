La rivalité entre Cristiano Ronaldo et Leo Messi est une question de foi. C’est ce que révèle l’hebdomadaire « Maria con te », du Gruppo Editoriale San Paolo, qui consacre la Une du numéro actuellement en kiosque à CR7 et à sa femme Georgina, et raconte comment la veille de la finale de la Coupe du monde au Brésil entre l’Argentine et l’Allemagne en 2014 a aussi été mouvementée pour CR7.





LA DEMANDE - Le Portugais s’est recueilli dans la prière devant une statue de Notre-Dame pour une grâce spéciale : que l’Albiceleste, emmenée par son rival historique Lionel Messi, perde contre la sélection allemande. Demande exaucée, concrétisée par un but de Gotze à la huitième minute de la seconde période de la prolongation.





LA FOI - Dès le mois de mai dernier, le goleador avait déclaré : « Je vais à l’église chaque semaine et je remercie toujours le Seigneur pour tout ce qu’il me donne. Je ne Lui demande rien, je Le remercie seulement d’avoir protégé ma famille et mes amis. Je suis catholique, donc j’essaie toujours de Le remercier pour tout ce que j’ai ».



















