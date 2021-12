Ronaldinho : un golazo et un triplé à 41 ans !

A 41 ans, Ronaldinho est à la retraite depuis plusieurs années mais cela ne l'empêche pas de taquiner le ballon à l'occasion de matches caritatifs.

Lundi soir, il a ainsi participé au « Jogo da Alegria » (« Match de la joie » en français), à Maceió au Brésil, avec une équipe composée de ses amis face à une équipe emmenée par l'humoriste et influenceur brésilien Carlinhos Maia.

Dans une rencontre débridée et très amicale, l'équipe de Ronaldinho l'a logiquement emporté 9 buts à 5 et le champion du monde 2002 (et lauréat du Ballon d'or en 2005) a marqué trois buts, dont le dernier est un sublime lob.

L'article continue ci-dessous

Ronaldinho a d'ailleurs partagé sur Twitter ses trois buts. Régalez-vous.