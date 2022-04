Ronaldinho décrypte les stars du PSG

Ronaldinho sait ce que c'est que d'être un joueur vedette au Paris Saint-Germain, même s'il était au Parc des Princes à une autre époque.

Le Brésilien a pris le temps d'évoquer les attaquants actuels du club, en passant par les situations de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé.

"Ceux d'entre nous qui ont joué le jeu savent ce que c'est quand on change de club, donc il faut donner du temps à Messi et les choses viendront naturellement", a-t-il déclaré à propos de l'Argentin, lors d'une interview avec RMC.

"Tout change, de la communication au style de jeu.

"Il va bientôt recommencer à faire de grandes choses".

Ronaldinho pense que Neymar doit aussi être respecté et il a discuté de la façon dont son compatriote brésilien a récemment été sifflé par des fans.

"Il est l'un des meilleurs joueurs du monde et gagne quelque chose chaque année à Paris, a déclaré Ronaldinho à propos de Neymar.

"Au Brésil, il est notre star et notre leader et les gens semblent plus heureux avec lui que les fans du PSG.

"Je ne supporte pas [qu'ils le sifflent]. Les gens ont leurs différentes opinions et leurs différentes façons de penser, mais je ne me concentre pas sur cela."

Evoquant ensuite Kylian Mbappé, le footballeur retraité n'a pas tari d'éloges sur le talent émergent.

"Je l'aime, il est génial", a déclaré Ronaldinho.

"C'est un joueur que l'on a envie de regarder. Il est fort, bon dribbleur et rapide. Il est jeune et complet.

"Il me rappelle un peu Nicolas Anelka."

Il a également été interrogé sur l'avenir de Mbappé, l'attaquant devant rejoindre le Real Madrid cet été.

"C'est lui qui décidera où il ira, c'est sûr", a déclaré Ronaldinho.