Ronald Koeman junior, très ému après un magnifique geste à la 13e minute

Ronald Koeman junior était particulièrement ému à la treizième minute de AZ - Telstar. Une minute d’applaudissements est en effet descendue des tribunes de l’AFAS Stadion. Cela en raison du décès de Bartina Koeman, à l’âge de 65 ans.

Bartina Koeman est décédée la semaine dernière après une longue maladie. « C’est avec une immense tristesse, mais aussi une grande fierté et beaucoup d’amour, que nous faisons nos adieux à ma magnifique épouse, notre maman adorée à tous et notre grand-mère », a écrit la famille mercredi sur Instagram, accompagnant une photo de Ronald et Bartina Koeman.

Ronald Koeman junior a décidé, quelques jours plus tard, d’être malgré tout présent pour le match à l’extérieur contre l’AZ. « Compte tenu des circonstances, il va bien », a expliqué l’entraîneur Henk Brugge au micro d’ESPN.

« Il a su trouver dans le football un exutoire cette semaine. Et il voulait jouer coûte que coûte », explique le coach de Telstar pour justifier la présence du gardien dans les buts face à l’AZ.

« Tu essaies de faire les choses du mieux possible pour lui. Parce que ce que nous voulons tous n’est pas si important. Le plus important, c’est que la famille et les proches de Ronald puissent vivre ensemble de beaux adieux », a ajouté Brugge.

Ronald Koeman junior a récemment inscrit deux buts sur penalty contre le SC Cambuur. Grâce à cela, Telstar a arraché in extremis un point contre le promu frison : 2-2.