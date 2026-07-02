Ronald Koeman junior prend une décision totalement inattendue concernant son avenir

Ronald Koeman junior a finalement prolongé son contrat avec Telstar. C'est ce qu'ont annoncé les « Lions blancs » via leurs canaux officiels.

Le gardien de 31 ans, qui envisageait un départ à l’étranger, poursuivra donc sa carrière aux Pays-Bas.

Il gardera donc les buts de Telstar pour les deux prochaines saisons. Arrivé il y a cinq ans, il a déjà disputé 160 matchs officiels sous le maillot blanc.

Sa contribution a été décisive au cours de l’exercice écoulé : il a inscrit le penalty victorieux lors du match à l’extérieur contre le FC Volendam, assurant ainsi le maintien des « Blancs Lions ».

Après cette rencontre, plusieurs clubs, dont le FC Utrecht et le Real Valladolid, se sont intéressés à lui.

Plutôt que de suivre Anthony Correia ou de tenter l’aventure en Espagne, le gardien a choisi de rester fidèle au club de Velsen-Zuid.

À Velsen-Zuid, il évoluera sous les ordres du nouvel entraîneur Henk Brugge, arrivé cet été en provenance du sc Heerenveen.