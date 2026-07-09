Ronald Koeman junior connaît l'avis de Guardiola sur la sélection néerlandaise

Ronald Koeman junior en est convaincu : Pep Guardiola ne succédera pas à son père sur le banc des Oranje. Le gardien du Telstar l’a affirmé jeudi dans l’émission « Het Oranje Café ».

« J’entends circuler des noms comme celui de Guardiola. Il ne viendra pas. Il n’en a pas envie. Cet homme a toujours travaillé avec les meilleurs joueurs du monde, ou les a fait venir dans son club. Ce n’est pas le cas avec l’équipe nationale néerlandaise, donc il ne le fera vraiment pas », prédit le fils de l’ancien sélectionneur.

Son voisin de table, Frank Evenblij, espère au contraire que Guardiola acceptera le poste au sein des Oranje. « Je trouve que tout le monde devrait payer plus d’impôts si cela permet d’y parvenir », a déclaré le présentateur de télévision avec une pointe d’humour.

« Mais il a lui-même déjà indiqué que ce serait un poste d’honneur. Et que l’argent n’entrerait absolument pas en ligne de compte. Guardiola a également laissé entendre à plusieurs reprises qu’il en avait envie. Si l’on devient champion du monde avec l’équipe nationale néerlandaise, on se fait vraiment un nom », explique Evenblij, plein d’espoir.

« S’il n’a rien de mieux à faire, pourquoi pas ? J’aimerais qu’une telle pointure ose se lancer et je crois que cela ferait du bien au football néerlandais de changer d’approche pour une fois. »

Nicky van der Gijp estime lui aussi que la rémunération n’est pas un facteur déterminant pour Guardiola. « Cet homme a gagné dix-huit millions d’euros au cours des cinq dernières années. Alors, que lui importe cet argent ? Il a déjà remporté tout ce qu’il y avait à gagner. »

Selon toute vraisemblance, l’entraîneur prendra une année sabbatique après dix saisons à Manchester City, qu’il a quitté après avoir remporté la Coupe de l’UEFA et la FA Cup.