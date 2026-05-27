Malgré les problèmes de blessures, Ronald Koeman a tout de même retenu Memphis Depay dans sa sélection de 26 joueurs pour la Coupe du monde. Lors de la conférence de presse de mercredi, le sélectionneur de l'équipe nationale néerlandaise est revenu en détail sur toute l'agitation autour de l'attaquant des Oranje et des Corinthians.

« Il a de nouveau joué une demi-heure ce week-end. Vous devez vous en réjouir », lui a-t-on fait remarquer mercredi lors de la conférence de presse précédant l’annonce définitive des Oranje pour la Coupe du monde.

« J’aurais préféré qu’il retrouve le terrain plus tôt, a-t-il nuancé, refroidissant quelque peu l’enthousiasme autour du meilleur buteur de l’histoire des Oranje. Mais il doit jouer d’entrée ce soir, selon les informations que j’ai reçues de Memphis. Alors, attendons de voir. »

Memphis doit encore disputer, dans la nuit de mercredi à jeudi, un match de Copa Libertadores contre l’Argentin Platense. Le week-end dernier, son équipe a battu l’Atlético Mineiro 1-0 ; l’attaquant est entré en jeu à la 60^e minute.

Interrogé sur la condition physique de l’attaquant, Koeman assume une autocritique concernant l’Euro 2024, où Memphis avait déjà été handicapé par des pépins musculaires : « J’ai changé d’avis sur ce point. Avec le recul, je me demande si j’ai eu raison de le lancer d’emblée à l’Euro. »

« Si la situation reste identique, je procéderai autrement », explique le sélectionneur, avant d’apprendre que Donyell Malen « frappe à la porte » de l’équipe nationale. « Pourriez-vous dire : Malen est mon attaquant titulaire et Memphis devra se battre pour sa place, plutôt que l’inverse ? »

« Tout est possible », répond Koeman avec diplomatie. « Malen a déjà été aligné en pointe, sous mes ordres également. Ses qualités et le style de l’AS Rome lui conviennent bien. Sa capacité à conclure et à percer les défenses en profondeur en font un atout majeur. »