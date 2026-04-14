Ronald Koeman a reçu une bonne nouvelle concernant Memphis directement du Brésil

Le Corinthians a mis en place un plan spécifique pour accélérer la remise en forme de Memphis Depay, a annoncé le club lundi soir. Pour cela, le club brésilien a fait appel à un préparateur physique bien connu afin d’optimiser le processus de récupération.

Actuellement en phase de convalescence suite à une lésion à la cuisse, l’attaquant a déjà manqué le dernier rassemblement international et son retour n’est pas encore calé.

Une condition physique optimale est indispensable pour que l’attaquant de 32 ans intègre la sélection néerlandaise, comme l’a rappelé Ronald Koeman lors d’une conférence de presse le mois dernier : seul un Memphis à 100 % de ses moyens aura sa chance au Mondial.

Pour accompagner cette démarche, le club a recruté le kinésithérapeute espagnol Fermín Valera Garrido, que l’attaquant connaît déjà pour avoir travaillé avec lui à l’Atlético de Madrid.

« Il est désormais au Brésil. Il va travailler avec notre staff médical et nos kinés pour accélérer la guérison de Memphis et le ramener sur le terrain au plus vite », a annoncé le président du club sur les chaînes officielles.

L’attaquant n’a plus joué pour le club pauliste depuis le 23 mars, ayant dû céder sa place à la 22^e minute du match contre Flamengo (1-1). Corinthians dispute encore sept rencontres avant la clôture du championnat.