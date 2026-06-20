Ronald Koeman a admis que ses changements lors du match de Coupe du monde contre le Japon n’avaient pas produit l’effet escompté. Lors de la conférence de presse précédant la rencontre avec la Suède, le sélectionneur des Oranje a reconnu, avec le recul, ne pas avoir atteint l’objectif qu’il s’était fixé en procédant à ces remplacements.

Longtemps en passe de battre le Japon, les Pays-Bas ont finalement laissé filer leur avantage de 2-1 dans les dernières minutes. Les décisions prises par le sélectionneur à partir de la 70e minute ont particulièrement fait réagir après la rencontre.

Le sélectionneur a sorti Donyell Malen et Crysencio Summerville, avant de remplacer également Cody Gakpo. Ces choix ont considérablement réduit la vitesse de l’attaque des Oranje, offrant au Japon l’espace nécessaire pour mettre la pression en fin de match.

Interrogé lors de la conférence de presse sur une éventuelle analyse de ses choix avec le directeur technique Nigel de Jong, Koeman a reconnu qu’il échangeait quotidiennement avec ce dernier, mais pas spécifiquement au sujet des remplacements.

« Je parle à Nigel tous les jours, mais je ne lui demande pas son avis sur les remplacements », a-t-il expliqué. Il a toutefois reconnu que ses choix n’avaient pas produit l’effet souhaité.

« Je me suis rendu compte que ces changements n’ont pas produit l’effet escompté », a-t-il reconnu. En faisant entrer Memphis Depay, Teun Koopmeiners puis Brian Brobbey, il visait précisément à renforcer la maîtrise du ballon.

Le sélectionneur a reconnu que la logique de ces changements était claire, mais que leur effet sur le terrain avait été tout autre. Conséquence : les Oranje n’ont pas réussi à conserver leur avantage jusqu’au coup de sifflet final.

« J’ai tenté d’expliquer les raisons de ces changements, mais cela n’a pas eu l’effet escompté pour gagner le match, a-t-il conclu. C’est ma responsabilité. »