Ronald de Boer prédit qu’Ajax va se renforcer avec un grand nom. Avant le duel de Conference League contre Shelbourne, le consultant a expliqué sur Ziggo Sport avoir entendu en coulisses qu’au moins un autre recrutement marquant allait encore arriver à Amsterdam.

Selon De Boer, l’Ajax doit prendre des risques pour retrouver au plus vite sa place parmi l’élite européenne. « Ajax ne peut pas se permettre une autre année comme celle-là. Ces dernières années, cela ne se passe pas comme on est en droit de l’attendre d’Ajax », a-t-il déclaré au micro du présentateur Sam van Royen.

L’ancien milieu de terrain estime qu’Ajax a structurellement sa place en Ligue des champions. « Ajax doit à nouveau passer les tours préliminaires et, au final, parvenir jusqu’aux huitièmes de finale. C’est ce que représente le club et c’est ce qu’ils veulent atteindre le plus rapidement possible. »

De Boer se montre enthousiaste à propos des joueurs déjà recrutés par l’Ajax cet été, mais il s’attend à ce que le club n’ait pas encore terminé son mercato. « Avec les recrues qu’ils ont fait venir, ça commence à donner envie. Je pense que les supporters sont eux aussi enthousiastes et se demandent quelle sorte de saison cela va être. »

Van Royen demande ensuite si l’Ajax a encore besoin de renforts. « C’est bien l’intention, d’après ce que j’entends en coulisses », répond De Boer. « J’entends dire qu’il y a encore au moins un très gros nom qui arrive. »

De Boer ne peut pas dire de quel joueur il s’agit et souligne qu’il ne connaît pas non plus le poste visé. Lorsque Van Royen suggère qu’Ajax cherche un nouveau numéro 6, le consultant réagit avec prudence : « C’est bien sûr un poste qu’Ajax observe depuis un moment déjà. Je pense que c’est là que se concentre le plus d’attention. »

Ajax débute jeudi soir contre Shelbourne avec un seul nouveau venu dans le onze de départ. Daley Blind est titularisé, tandis que Marc ter Stegen, Julian Brandt, Caio Henrique, Marcos Leonardo et Tolu Arokodare ont été placés sur le banc par l’entraîneur Míchel Sánchez.

De Boer comprend pourquoi des joueurs expérimentés comme Ter Stegen et Brandt ont choisi l’Ajax. « Ajax reste un grand club en Europe. Je pense que le projet que Jordi Cruijff a présenté à ces joueurs est attractif, d’autant plus qu’un football avec beaucoup de possession et un pressing vers l’avant leur convient. »