Ron Jans aimerait voir Givairo Read en équipe des Pays-Bas, comme il l’a indiqué sur NOS Studio Sport Voetbal. Selon l’ancien entraîneur, le joueur de Feyenoord, âgé de 20 ans, serait un bon successeur, voire un remplaçant de Denzel Dumfries.

« Il n’ose pas le dire, alors je vais le dire à sa place. C’est quand même idéal d’appeler Read maintenant, derrière ou à côté, ou peut-être même comme concurrent de Dumfries », déclare Jans.

Feyenoord s’est imposé dimanche dernier 0-7 sur la pelouse du PEC Zwolle. Read a été omniprésent sur le flanc droit. Il a ainsi délivré trois passes décisives. Selon Jans, il est temps de rajeunir sous les ordres du nouveau sélectionneur Xavi Hernández.

« Je pense que c’est le moment idéal. Les résultats en Ligue des nations ne sont pas ce qu’il y a de plus important, mais le plus important, c’est que tu sois de nouveau en train de construire. Dans ce cas, tu peux aussi très bien tester de jeunes joueurs. Ils sont plusieurs à postuler, et lui (Givairo Read, ndlr) n’est pas le seul joueur de Feyenoord, je pense. »

Jans estime qu’il faut faire de la place aux jeunes joueurs. Selon le Néerlandais, on peut donc tout à fait dire aux cadres expérimentés qu’ils vont moins jouer ou qu’ils devront une fois rester à la maison afin de voir les jeunes à l’œuvre.

Read a réagi à propos des Pays-Bas après le match contre le PEC Zwolle. « Si je continue sur cette lancée, j’en serai peut-être, je l’espère. Mais j’ai du mal à le dire moi-même. » Reste à savoir si Read en sera informé. « Je ne sais absolument rien. Je ne reçois même pas de mails de leur part, parce qu’ils les envoient toujours à la mauvaise adresse mail. »

Read n’a encore jamais été convoqué avec l’équipe des Pays-Bas, mais il a bien joué avec les sélections de jeunes. Avec les Pays-Bas U19, il a disputé dix-neuf matches, et avec les Pays-Bas U21 un seul pour l’instant.