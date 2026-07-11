Christian Romero, défenseur de l’équipe d’Argentine, a pointé du doigt des lacunes défensives persistantes que son équipe doit absolument corriger pour espérer l’emporter en quart de finale de la Coupe du monde contre la Suisse.

Les champions du monde en titre ont encaissé quatre buts lors de leurs deux dernières sorties, une faille que le défenseur Christian Romero juge préoccupante.

« Nous sommes sur la bonne voie, même s’il y a certainement des choses à améliorer », adéclaré Cristian Romero aux journalistes. « Nous avons encaissé quatre buts lors de nos derniers matchs, et cela nous dérange. »

Il a ajouté : « Au-delà de cela, nous restons à la disposition de l’équipe, prêts à donner le meilleur de nous-mêmes pour le groupe et à suivre les consignes de l’entraîneur. »

L’Albiceleste avait pourtant gardé ses filets inviolés lors des deux premières rencontres de la phase de groupes face à l’Algérie et l’Autriche, ne concédant qu’un seul but contre la Jordanie. Mais les failles défensives se sont exposées en phase à élimination directe, malgré deux succès consécutifs sur le score de 3-2.

Les Argentins ont d’abord battu le Cap-Vert 3-2 après prolongation au premier tour, puis comblé un retard de deux buts pour dominer l’Égypte 3-2 en huitièmes, grâce à une réalisation tardive d’Enzo Fernández.

En comptant la phase de groupes et ce huitième de finale, l’Argentine n’a donc concédé que trois buts dans cette Coupe du monde 2022.