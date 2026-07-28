Cristian Romero, le défenseur de Tottenham Hotspur, continue de privilégier un transfert au FC Barcelone, après avoir refusé de donner son accord définitif pour rejoindre l'Inter Milan, dans l'attente d'un dernier mouvement du club catalan pour boucler l'opération.

Cela intervient alors que les représentants du joueur argentin poursuivent leurs échanges avec la direction sportive du Barça ces dernières semaines, avec la conviction que des mouvements de dernière minute pourraient survenir au niveau de la ligne défensive de l'équipe durant le mercato.

Le FC Barcelone place Romero sur sa liste, mais lui a déjà fait savoir qu'il ne fera aucune démarche pour le recruter tant que l'un des défenseurs ou latéraux présents dans son effectif ne sera pas parti.

Selon le journal espagnol « Sport », l'Inter Milan a rencontré l'agent de Romero à la fin de la semaine dernière et lui a présenté une offre portant sur 4 saisons, avec un salaire légèrement inférieur à celui qu'il perçoit actuellement à Tottenham, mais assorti d'années supplémentaires sur son contrat.

Les négociations se sont figées du côté du joueur, et aucun accord n'a été trouvé concernant le montant du transfert, le club anglais réclamant 50 millions d'euros pour le vendre, tout en se disant prêt à négocier.

Tottenham a l'intention de laisser partir le défenseur international argentin, et la probabilité d'accepter un prêt assorti d'une option d'achat commence même à augmenter si le joueur continue de faire pression pour partir.

Face à cette incertitude, l'Inter Milan a décidé de ne pas attendre et est parvenu, pour l'heure, à un accord avec John Stones, le défenseur de Manchester City dont le contrat avec le club arrive à échéance.

Cela constitue un message clair adressé à Romero, puisque l'Inter Milan ne le recrutera désormais que s'il parvient à vendre Pavard durant le mercato en cours.

Tout s'est complètement arrêté après que Romero a manifesté sa volonté claire d'attendre le FC Barcelone, à la suite de l'intérêt affiché par Deco pour le recruter.

Le FC Barcelone n'exclut pas pour le moment d'apporter un changement à sa ligne arrière, d'autant qu'il existe actuellement deux façons d'agir : la première consisterait à recruter un défenseur de premier plan en cas de départ de l'un des défenseurs ou latéraux, Araujo ou Koundé étant les plus proches d'un départ, tandis que la seconde reviendrait à s'orienter vers le recrutement d'un joueur ayant une marge de progression, de préférence gaucher.

Le dossier Salinas reste sur la table du FC Barcelone, mais le club catalan ne paiera pas les 16 millions d'euros réclamés par le Racing pour sa vente.

Romero se prépare à baisser son salaire afin que le FC Barcelone puisse l'enregistrer, et le facteur temps pourrait jouer en faveur du club catalan, d'autant que Tottenham a besoin de se séparer de certains de ses joueurs, tandis que le défenseur argentin doit rejoindre les entraînements du club londonien à partir du 10 août prochain.