C'est fait ! Un joueur d'Al-Ittihad souhaite la bienvenue à Benzema

Un joueur du championnat saoudien a souhaité la bienvenue à l'attaquant du Real Madrid.

Il est de plus en plus probable que Karim Benzema quitte le Real Madrid cet été, 14 ans après avoir rejoint le club lyonnais.

Les récentes informations sur un possible transfert en Arabie Saoudite se sont accélérées ces derniers jours, et Diario AS rapporte maintenant que les responsables d'Al-Ittihad sont de plus en plus convaincus qu'ils vont signer le joueur de 35 ans, avec une annonce officielle attendue "de manière imminente".

Benzema aurait également discuté avec son ancien coéquipier du Real Madrid, Cristiano Ronaldo, au sujet de ce transfert, le Portugais exerçant déjà son métier en Arabie saoudite, à Al-Nassr.

Benzema toucherait un salaire non imposable de plus de 100 millions d'euros par an, ce qui ferait de lui l'un des footballeurs les mieux payés au monde.

Le Real Madrid n'avait pas anticipé le départ de Benzema, d'autant plus qu'il avait accepté de prolonger son contrat actuel jusqu'à la fin de la saison prochaine. En cas de départ, Florentino Perez sera contraint d'intervenir sur le marché des transferts pour trouver un remplaçant.

À noter qu'Helder Costa, joueur d'Al Ittihad, n'a pas hésité à souhaité la bienvenue au Français sur les réseaux sociaux.