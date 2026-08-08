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Romelu Lukaku BelgiumGetty Images

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Romelu Lukaku entame des discussions avec un club de Süper Lig

Mercato
Belgique
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R. Lukaku

Fenerbahçe est en discussion avec Romelu Lukaku, rapporte le journaliste spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano ce samedi après-midi sur X.

L’attaquant de 33 ans, originaire d’Anvers, est encore sous contrat avec Naples jusqu’à l’été 2027, mais semble sur le point de quitter rapidement l’Italie.

Fenerbahçe est convaincu de pouvoir séduire Lukaku pour une aventure en Süper Lig turque. Le tout nouveau président Aziz Yildirim est prêt à tout pour le convaincre.

Ces derniers temps, Lukaku aurait reçu plusieurs offres en provenance des États-Unis et d’Arabie saoudite. Le meilleur buteur de l’histoire de la Belgique veut toutefois continuer à jouer en Europe.

Lukaku a également été associé à l’AS Monaco ces derniers temps, mais selon Romano, le club n’est pas dans la course.

Naples a délibérément décidé de ne pas emmener Lukaku en stage de préparation. Il séjourne actuellement en Belgique pour retrouver la forme après la Coupe du monde.

« Romelu Lukaku bénéficie de quelques jours de repos, en concertation avec le club, avant de retrouver le groupe », a écrit le club dans un bref communiqué.

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