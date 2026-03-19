Rome-Bologne 3-4 après prolongation : le compte rendu du match

ROME (3-4-2-1) : Svilar ; Mancini, Ndicka, Hermoso ; Celik (109' Zaragoza), Pisilli (104' El Aynaoui), Koné (20' Pellegrini), Wesley ; Cristante ; El Shaarawy (57' Robinio Vaz), Malen. Remplaçants : Gollini, De Marzi, Ziolkowski, Ghilardi, Tsimikas, Rensch, El Aynaoui, Pellegrini, Robinio Vaz, Zaragoza. Entraîneur : Gasperini.
BOLOGNE (4-3-3) : Ravaglia ; Zortea, Vitik (73' Casale), Lucumì, Joao Mario ; Ferguson, Freuler, Pobega (91' Moro) ; Bernardeschi (79' Orsolini), Castro (73' Dallinga), Rowe (73' Cambiaghi). Remplaçants : Pessina, Heggem, Lykogiannis, Odgaard, Dallinga, Sohm, Dominguez, Orsolini, Cambiaghi. Entraîneur : Italiano
Arbitre : Kovacs. Assistants : Marica-Tunyogi. 4e arbitre : Szabolcs Kovacs. VAR : Tiago Martins. AVAR : Van Driessche.
Avertissements : Vitik (B), Celik (R), Zortea (B), Lucumì (B), Freuler (B), Ferguson (B)
Buteurs : 22' Rowe (B), 32' Ndicka (R), 47' Bernardeschi (B), 58' Castro (B), 69' Malen (R), 81' Pellegrini (R), 110' Cambiaghi (B)