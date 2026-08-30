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Hussein Hamdy

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Romano tranche la question : le Barça et l'Inter vont-ils conclure un échange ?

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Le suspense des dernières minutes

Fabrizio Romano, expert du mercato, a révélé la vérité sur les informations qui circulaient au sujet d'un accord d'échange entre le Barça et l'Inter Milan dans les dernières heures du mercato estival.

Selon certains rapports, Federico Dimarco devait rejoindre le Barça, tandis qu'Alejandro Baldé s'engagerait avec l'Inter Milan cet été.

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Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, avait été catégorique lorsqu'il avait affirmé que Baldé aurait du mal à obtenir un rôle de premier plan avec le club catalan.

Romano a déclaré, sur sa chaîne YouTube : « De nombreuses questions ont été posées ce soir sur la possibilité de conclure des accords d'échange entre l'Inter et le Barça. Nous avons également reçu beaucoup de questions concernant la signature de Lautaro Martinez au Barça. »

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Il a ajouté : « De nombreuses choses concernant l'Inter et le Barça sont apparues durant la période des transferts estivaux, mais les deux clubs ne concluront aucun accord. Oubliez complètement cette affaire. Il n'y a aucune chance, aucune possibilité. C'est également le cas pour le départ de Lautaro Martinez. »

Il a poursuivi : « On a également parlé d'un transfert d'Alessandro Bastoni au Barça cet été, mais Hansi Flick a décidé de ne pas donner suite au dossier Bastoni, tout comme pour Cristian Romero. »

Il a conclu : « De nouvelles rumeurs sont apparues ce soir entre le Barça et l'Inter, mais oubliez l'idée qu'un quelconque accord se réalise entre les deux clubs cet été. Rien ne s'est passé et rien ne se passera. »

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