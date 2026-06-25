Romano : « Le Milan va recruter un attaquant de premier plan. »

Ces dernières heures, plusieurs médias mexicains ont évoqué un vif intérêt de Porto pour Santi Gimenez, qui s’apprête à quitter le Milan.Sur sa chaîne YouTube, Fabrizio Romano fait le point et souligne un élément crucial : les Rossoneri prévoient bien d’investir cet été sur un avant-centre.





« On a beaucoup parlé de cette possibilité concernant Porto, on avait également évoqué Orlando City. À l’heure actuelle, je peux vous garantir que Porto dément. Le président Villas-Boas et toutes les personnes concernées au sein du club affirment également qu’ils ne sont pas en pourparlers avec Santi Gimenez. Nous sommes le 25 juin, il reste deux mois : si d’ici fin août, Porto ou n’importe quelle autre équipe se manifeste, nous vous le dirons. Pour l’instant, le club portugais dément avoir transmis une offre ou ouvert des négociations pour l’international argentin. Selon Romano, le mercato des Rossoneri sur le front de l’attaque ne fait que commencer : un renfort de premier plan est attendu. Je m’attends à ce que le Milan réalise un transfert de poids en attaque. Je le confirme : c’est l’un des points clés discutés entre Amorim et la direction rossonera. Si un autre avant-centre arrive, le départ de Gimenez sera acté, mais pas vers Porto pour l’instant. »