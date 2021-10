Roma : José Mourinho vit sa pire humiliation en carrière

L'entraîneur de l'AS Rome vient de connaître sa pire humiliation depuis le début de sa carrière.

José Mourinho vient de subir la plus lourde défaite de sa carrière d'entraîneur. Son équipe de la Roma vient d'être battue 6-1 en European Conference League par Bodo/Glimt.

Erik Botheim a donné l'avantage aux hôtes norvégiens à la 8e minute, avant que Patrick Berg ne double la mise à la 20e minute. Carles Perez a réduit la marque pour la Roma huit minutes plus tard, mais ce n'était qu'une consolation.

Botheim a de nouveau frappé sept minutes en seconde période avant qu'Ola Solbakken ne porte le score à 4-1 à la 71e minute.

Amahl Pellegrino a inscrit un cinquième but sept minutes plus tard, avant que Solbakken ne complète la déroute avec son deuxième et sixième but à la 80e minute.

Ce résultat laisse la Roma deuxième du groupe C de la compétition, à un point de Bodo/Glimt. Elle est quatrième en Serie A, à neuf points du leader Naples.

Mourinho a connu une incroyable carrière d'entraîneur qui l'a vu mener des équipes comme Porto, Chelsea, l'Inter et le Real Madrid à de grands succès, mais il doit prouver qu'il a encore ce qu'il faut pour faire partie de l'élite des entraîneurs. Ce soir ne l'aidera pas...