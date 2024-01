Roma : De Rossi lance des piques à Mourinho

Daniele De Rossi, le nouvel entraîneur de l'AS Roma, a lancé une pique à son ancien entraîneur José Mourinho

Pour son tout premier match à la tête de l'AS Rome, De Rossi a réussi à ramener l'équipe sur le chemin de la victoire en battant Vérone 2-1 en Serie A, samedi. Romelu Lukaku et Lorenzo Pellegrini ont marqué pour les Giallorossi, tandis que Michael Folorunsho a inscrit un but pour les visiteurs.

Après la victoire, De Rossi s'en est pris à son ancien entraîneur en déclarant que la première leçon qu'il avait donnée aux joueurs était de mieux contrôler le ballon et de dominer les matches.

L'ancien international italien a déclaré à DAZN à la fin du match : "J'ai beaucoup aimé la première mi-temps, mais si vous faites les mêmes gestes sans le bon rythme, sans faire circuler le ballon rapidement et sans vous souvenir de la raison pour laquelle vous le faites, alors vous allez avoir du mal".

"Je pense qu'il faut contrôler le ballon et donc dominer le jeu, c'est l'une des premières choses sur lesquelles nous avons travaillé. C'est l'une des premières choses sur lesquelles nous avons travaillé. Cependant, si nous le faisons rapidement pour échapper au pressing adverse, alors cela a un sens. Par contre, si nous gardons le ballon lentement, nous ne mettons pas le match au repos, nous nous mettons au repos et nous nous endormons. Nous devenons trop prévisibles, les adversaires sont bien préparés et savent comment se sortir de ces situations si nous ne faisons pas circuler le ballon rapidement".

Mourinho a permis à l'équipe de remporter son premier grand titre européen lors de sa première saison, où le club a remporté l'édition inaugurale de l'Europa Conference League lors de la saison 2021/22. Lors de la campagne suivante, il a aidé la Roma à atteindre la finale de l'Europa League où elle s'est inclinée face à West Ham. La saison en cours a été marquée par une baisse de forme massive du club, qui s'est aggravée au cours du mois dernier. Les défaites contre la Lazio en quart de finale de la Supercoppa Italiana et contre l'AC Milan en Serie A ont finalement conduit le club à se séparer de l'entraîneur vétéran.