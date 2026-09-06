Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
FBL-ENG-PR-CHELSEA-BRIGHTONAFP

Traduit par

Roi des débuts : le Chelsea d'Alonso continue de frapper tôt en Premier League

Arsenal vs Chelsea
Arsenal
Chelsea
Premier League
X. Alonso
Angleterre
Espagne

Les buts en début de match, l'arme de Chelsea

Il semble que Chelsea ait décidé de faire des débuts tonitruants sa marque de fabrique cette saison sous la direction de Xabi Alonso, après que l'équipe a poursuivi son habitude d'inscrire des buts précoces, cette fois-ci face à Arsenal dans un derby londonien, confirmant ainsi qu'elle a abordé la saison avec force dès le coup d'envoi.

Morgan Rogers, la star de Chelsea, n'a attendu que deux minutes seulement pour laisser son empreinte dans le derby londonien face à Arsenal, après avoir réussi à faire trembler les filets d'Arsenal de manière précoce, d'une frappe de volée en dehors de la surface de réparation, devenant ainsi le premier à briser la solidité défensive de l'équipe cette saison.


Chelsea n'a pas attendu longtemps lors de chacun de ses trois premiers matchs en Premier League anglaise, puisque João Pedro a ouvert le score face à Fulham après une seule minute, offrant à son équipe un départ idéal lors de la journée inaugurale.

Et lors du deuxième match face à Brighton, Chelsea n'a eu besoin que de 4 minutes pour faire trembler les filets, après que Roméo Lavia a inscrit le but de l'avantage, l'équipe poursuivant ainsi son démarrage offensif précoce et confirmant que ce n'était pas un simple hasard lors du premier match.

Quant à aujourd'hui face à Arsenal, Morgan Rogers a été plus rapide que tout le monde, n'ayant eu besoin que de deux minutes pour loger le ballon dans les filets d'Arsenal. Chelsea a ainsi marqué au cours des quatre premières minutes de ses trois matchs, à savoir à la première minute face à Fulham, à la quatrième face à Brighton et à la deuxième face à Arsenal.

Avec de tels débuts, Chelsea et Alonso envoient un message clair à leurs adversaires : les Blues n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour entrer dans le rythme des matchs, l'équipe étant devenue le « roi des débuts » en Premier League, confirmant que la saison actuelle pourrait être différente et que ses ambitions commencent à se manifester dès les premières minutes.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités plus en profondeur sur les forums de Kooora.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google