Il semble que Chelsea ait décidé de faire des débuts tonitruants sa marque de fabrique cette saison sous la direction de Xabi Alonso, après que l'équipe a poursuivi son habitude d'inscrire des buts précoces, cette fois-ci face à Arsenal dans un derby londonien, confirmant ainsi qu'elle a abordé la saison avec force dès le coup d'envoi.

Morgan Rogers, la star de Chelsea, n'a attendu que deux minutes seulement pour laisser son empreinte dans le derby londonien face à Arsenal, après avoir réussi à faire trembler les filets d'Arsenal de manière précoce, d'une frappe de volée en dehors de la surface de réparation, devenant ainsi le premier à briser la solidité défensive de l'équipe cette saison.





Chelsea n'a pas attendu longtemps lors de chacun de ses trois premiers matchs en Premier League anglaise, puisque João Pedro a ouvert le score face à Fulham après une seule minute, offrant à son équipe un départ idéal lors de la journée inaugurale.

Et lors du deuxième match face à Brighton, Chelsea n'a eu besoin que de 4 minutes pour faire trembler les filets, après que Roméo Lavia a inscrit le but de l'avantage, l'équipe poursuivant ainsi son démarrage offensif précoce et confirmant que ce n'était pas un simple hasard lors du premier match.

Quant à aujourd'hui face à Arsenal, Morgan Rogers a été plus rapide que tout le monde, n'ayant eu besoin que de deux minutes pour loger le ballon dans les filets d'Arsenal. Chelsea a ainsi marqué au cours des quatre premières minutes de ses trois matchs, à savoir à la première minute face à Fulham, à la quatrième face à Brighton et à la deuxième face à Arsenal.

Avec de tels débuts, Chelsea et Alonso envoient un message clair à leurs adversaires : les Blues n'ont pas besoin de beaucoup de temps pour entrer dans le rythme des matchs, l'équipe étant devenue le « roi des débuts » en Premier League, confirmant que la saison actuelle pourrait être différente et que ses ambitions commencent à se manifester dès les premières minutes.

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