Rodrygo, la punition exemplaire

Alors qu'il s'apprête à faire ses preuves lors du barrage de Ligue des Champions face à Benfica, il devra également gérer des suspensions. Les Merengues seront privés de Rodrygo Goes et de Raúl Asencio à Lisbonne.

Le match aller se déroulera à l'Estadio da Luz le mardi 17 février, et le match retour huit jours plus tard au Bernabéu. Le Real Madrid sera privé de Raúl Asencio, expulsé pour deux cartons jaunes suite à des fautes, et suspendu pour le match aller. L'UEFA a également infligé des amendes de 40 000 € et adressé des avertissements aux entraîneurs José Mourinho et Álvaro Arbeloa pour avoir retardé le coup d'envoi de la rencontre.

Le Brésilien Rodrygo Goes était lui aussi déjà forfait pour le match aller à Lisbonne après son expulsion. L'attaquant du Real Madrid a écopé de deux cartons jaunes dans le temps additionnel pour contestation, après avoir protesté suite à l'annulation d'un but des Merengues pour une faute sur le gardien Anatoliy Trubin, qui inscrira finalement le but de la victoire. Cependant, comme l'a rapporté Marca, l'UEFA lui a infligé un match supplémentaire pour « propos injurieux et insultants envers les arbitres », ce qui signifie qu'il manquera également le match retour.

Il rejoindra Jude Bellingham en tribunes, le milieu de terrain anglais étant indisponible pendant un mois suite à une déchirure aux ischio-jambiers. La bonne nouvelle pour Arbeloa est que le Real Madrid espère le retour de Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger et Ferland Mendy dans les deux prochaines semaines, ce qui devrait soulager sa défense. Eder Militao poursuit sa convalescence, mais Arbeloa pourra compter sur Dean Huijsen et Rüdiger, l'une de ses charnières centrales les plus solides.