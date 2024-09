Rodrygo "en colère" à cause de la BMV

Thibaut Courtois veut laisser Rodrygo « s'énerver » dans le cadre de la rivalité « BMV » du Real avec Bellingham, Mbappé et Vinicius.

Avec l'arrivée du vainqueur de la Coupe du monde Mbappé à Santiago Bernabeu cet été, on a beaucoup parlé du talent offensif désormais à la disposition du patron des Blancos Carlo Ancelotti. Une autre collection de soi-disant « Galactiques » a été réunie dans la capitale espagnole.

Bellingham, Mbappé et Vinicius Junior attirent beaucoup d'attention - car ils sont présentés comme une unité « BMV » pour rivaliser avec les forces d'attaque « MSN » et « BBC » qui comprenaient autrefois Lionel Messi, Luis Suarez, Neymar, Karim Benzema, Gareth Bale et Cristiano Ronaldo.

L’international brésilien Rodrygo est négligé dans cette discussion, bien qu’il figure parmi les objectifs de son club et de sa sélection cette saison. Le joueur de 23 ans n’est pas non plus impressionné d’avoir été écarté de la liste des 30 prétendants au Ballon d’Or 2024. Son collègue madrilène Courtois a expliqué à la star du streaming Ibai pourquoi cette frustration peut être canalisée de manière positive : « Maintenant, les journalistes veulent mettre trois lettres et ils ont mis Jude, Vini et Mbappé. Nous, dans le vestiaire, connaissons l’importance et la qualité de Rodrygo, il n’a pas besoin de se mettre en colère à ce sujet, mais s’il joue mieux, alors qu’il se mette en colère. »

La star anglaise Bellingham a déjà donné son avis sur ce débat, en déclarant dans la section commentaires du dernier post Instagram de Rodrygo : « Seuls les imbéciles oublient le R. » Le Real, tenant du titre en Liga et en Ligue des champions, sera de retour en action samedi lorsqu’il recevra l’Espanyol.