Rodrygo dénonce un tacle assassin

Le Brésilien était incapable de porter son poids sur sa jambe droite après un vilain geste d'Antonio Raillo, arrivé très tard et qui a planté ses crampons sur le pied du Brésilien, ce que l'arbitre a seulement jugé digne d'un carton jaune pour le défenseur.

Rodrygo se plaint publiquement

Ce mardi matin, sur Instagram, le joueur du Real Madrid a partagé deux images en rapport avec l'incident. La première montre l'état de sa cheville dans une attelle de récupération, ainsi qu'un "bonjour" et une émoticône d'un visage douloureux. La seconde montre le tacle violent de Raillo, qui méritait peut-être une plus grande sanction.

Le capitaine de Majorque, dans le feu de l'action juste après le match, a déclaré à Movistar qu'il aurait en fait dû y avoir une faute contre le Brésilien.

"Il a fait faute parce que j'ai touché le ballon en premier et il m'a donné un coup de pied, mais il porte du blanc et il y a un critère différent", a déclaré Raillo.

Peu après ces mots, lors de la conférence de presse, alors que son rythme cardiaque avait baissé après une douche et qu'il avait vu l'incident à la télévision, Raillo a légèrement changé d'avis.

L'article continue ci-dessous

"Sur le terrain, ça me donne un sentiment... Je touche le ballon... en voyant la vidéo, c'est un tacle plus fort qu'il n'y paraît", a déclaré Raillo.

"Mon sentiment est que je touche le ballon, il me frappe et c'est une faute sur lui. Ensuite, quand vous regardez le match, vous vous dites : "Oh, mince, j'y suis peut-être allé un peu plus fort". Un autre joueur a dû sortir blessé et ce n'est pas bon. Au bout du compte, les critères de n'importe quel affrontement ont plus de chances de tomber de leur côté."