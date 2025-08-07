Rodrygo au PSG, l'incroyable scénario

Malgré des liens avec le Brésilien plus tôt dans l'été, en lien avec Arsenal, les transferts concrets sont restés relativement rares. La situation semble avoir changé.

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Rodrygo était pressenti pour rejoindre Arsenal plus tôt dans l'été, mais après les signatures de Noni Madueke et Viktor Gyokeres, cet intérêt semble s'être estompé. Liverpool a quant à lui été cité comme l'équipe que Rodrygo souhaiterait le plus rejoindre, et ses agents ont demandé à ses agents de le leur faire savoir. Il semblerait qu'une porte de sortie soit désormais ouverte.

Un prêt pour Rodrygo ?

Le Times (via Diario AS) a rapporté qu'Arsenal envisageait une offre de prêt pour Rodrygo, et indyKaila a récemment rapporté que les Gunners se sont renseignés sur un éventuel accord avec les Merengues à ces conditions. Arsenal et Liverpool ont contacté le Real Madrid pour savoir s'ils seraient prêts à lui proposer un prêt avec obligation d'achat à l'été 2026.

Le scénario du Paris Saint-Germain

Par ailleurs, Fabrizio Romano a également souligné l'existence d'un scénario où le Paris Saint-Germain renouerait avec Rodrygo. Si Liverpool ne parvient pas à obtenir un accord pour Alexander Isak, Bradley Barcola, du PSG, figure parmi les candidats retenus. En cas de départ de ce dernier, Rodrygo pourrait être une option pour l'équipe de Luis Enrique.

Romano ignore qu'il n'y a pas de négociations en cours entre le PSG et le Real Madrid, ou entre Liverpool et le PSG, et que tout dépendrait de l'échec de Liverpool pour Isak.

Un prêt avec obligation d'achat est-il judicieux pour le Real Madrid ?

Pour le Real Madrid, tout accord dépendrait évidemment du montant de l'obligation. Il a été rapporté que les Merengues visent 100 millions d'euros pour le Brésilien, mais souhaitent un minimum de 80 millions d'euros. Il semble que Rodrygo ne soit pas dans les plans de Xabi Alonso. Il serait donc logique de le laisser partir, ce qui lui permettrait au moins d'économiser une partie de son salaire cette saison. En revanche, si Rodrygo part, Xabi Alonso voudra sans doute utiliser les fonds disponibles pour se renforcer ailleurs. Malgré sa situation, il reste un excellent atout offensif pour Alonso.