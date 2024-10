Rodrygo à Liverpool, la vérité éclate

Liverpool vs Bologne

Liverpool n’a pas beaucoup dépensé d’argent cet été, mais cela augmente les chances des Reds de faire un transfert majeur

’est ce qu’a déclaré Fabrizio Romano, qui a déclaré au Daily Briefing que les rumeurs d’un transfert pour Rodrygo Goes étaient largement exagérées. Sa situation est décrite comme « complètement calme », et le Brésilien se concentre actuellement sur sa réussite au Real Madrid.

En attendant, l’un des moyens de financer un transfert pour Rodrygo serait de vendre Darwin Nunez, qui malgré sa forme en début de saison fait toujours l’objet de rumeurs de transfert. Barcelone était initialement lié à lui en juin, mais c’est maintenant l’Atlético Madrid qui est suggéré comme destination potentielle. Romano a également fait preuve de mépris à l’égard de ce transfert, soulignant que Los Colchoneros venaient de débourser beaucoup d’argent pour faire venir Julian Alvarez de Manchester City.

Alvarez est le deuxième transfert le plus cher de l'histoire de l'Atlético, et ce serait une grande surprise si l'équipe dépensait beaucoup pour un numéro 9 l'été prochain, après avoir également recruté Alexander Sorloth. Les rumeurs concernant Rodrygo pourraient avoir plus de sens s'il perdait sa place dans l'équipe, ou si Luis Diaz ou Mohamed Salah quittait Liverpool, mais jusqu'à ce que le premier se produise, Rodrygo est susceptible de rester dans la capitale espagnole.