Rodrygo à Arsenal, le transfert pharaonique

L'une des pistes envisagées concerne Rodrygo Goes, toujours annoncé sur le départ du Bernabéu.

Rodrygo, actuellement en négociations avec un nouvel agent, a connu une saison difficile jusqu'à présent, même s'il a retrouvé sa place de titulaire ces dernières semaines. Cela n'a toutefois pas empêché l'intérêt de plusieurs clubs de se manifester, et au moins deux d'entre eux seraient prêts à passer à l'action lors du mercato hivernal.

Selon Sport, Arsenal fait partie des clubs intéressés par Rodrygo, le leader de Premier League ayant formulé une offre de 60 millions d'euros pour l'international brésilien. Le club londonien voit en lui un joueur capable de dynamiser l'effectif de Mikel Arteta, qui peine à trouver des solutions sur l'aile gauche depuis au moins un an.

Arsenal n'est pas le seul club à vouloir recruter Rodrygo ce mois-ci. Le journal confirme également qu'Al Hilal serait prêt à débourser 60 millions d'euros pour conclure l'affaire. Le club de Saudi Pro League proposerait une offre financière bien plus avantageuse au joueur, ce qui pourrait le convaincre de quitter la Premier League.

Arsenal et Al Hilal seraient très intéressés par Rodrygo, mais le Real Madrid aura le dernier mot. Le club madrilène n'envisage aucune offre, d'autant plus que le joueur de 24 ans est redevenu un élément clé de l'équipe de Xabi Alonso.

Leur position pourrait évoluer cet été, mais si Rodrygo maintient son excellent niveau de jeu actuel, il ne serait pas surprenant que le Real Madrid ferme la porte à son transfert. Il prouve qu'il est un joueur précieux, et si cela continue, le laisser partir ne serait pas dans leur intérêt.