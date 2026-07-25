Rodri a trouvé un accord personnel avec le Real Madrid, écrit Matteo Moretto de MARCA samedi soir. Le milieu de terrain attend désormais que le géant espagnol trouve un accord avec Manchester City.

Rodri est sous contrat avec Manchester City jusqu’à l’été prochain. Par conséquent, la période de transferts actuelle constitue l’une des dernières possibilités pour le club anglais de récupérer une indemnité de transfert pour lui.

À moins que le milieu de terrain de trente ans ne décide finalement de prolonger encore son contrat. À ce sujet, Manchester City était en discussions avec lui selon The Athletic, mais un accord ne semble pas se profiler.

Le grand artisan de l’Espagne a en effet trouvé un accord avec le Real Madrid, qui a désormais entamé les négociations avec Manchester City.

Rodri a déjà joué en Espagne pour Villarreal et l’Atlético de Madrid. Le milieu défensif a rejoint Manchester City en 2019, avec qui il a remporté l’EFL Cup et la FA Cup la saison dernière.

Le maître à jouer tenait la Coupe du monde entre ses mains dimanche dernier. L’Espagne a été sacrée championne du monde en battant l’Argentine 1-0 en finale. Après cette finale, Rodri a également été désigné meilleur joueur du tournoi.

Vendredi, le manager de Manchester City Enzo Maresca a d’ailleurs confirmé que Rodri devait passer sur la table d’opération en raison d’une blessure au dos. Il manquera donc le début de la nouvelle saison.