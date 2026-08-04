Rodri tranche entre le Real Madrid et le Barça

L'Espagnol Rodri, milieu de terrain de Manchester City, a clairement tranché sur son avenir après que le Barça a manifesté ces dernières heures son intérêt pour le recruter en provenance du club anglais.

Selon le journal espagnol « As », le Barça a manifesté ces dernières heures son intérêt pour la situation de Rodri, à qui il ne reste plus qu'une seule année de contrat, alors que plusieurs clubs se sont montrés intéressés par sa signature, parmi lesquels le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich.

Rodri campe sur sa position : il ne pense qu'à une seule option, celle de signer au Real Madrid s'il venait à quitter Manchester City.

Le milieu de terrain préfère, malgré l'intérêt de plusieurs clubs, porter le maillot blanc. Son envie de revenir en Liga et dans sa ville, ainsi que son grand niveau lors de la Coupe du monde et l'accord de José Mourinho, ont poussé le Real Madrid à étudier la possibilité de le recruter.

Le souhait du joueur semble clair, ce dont ont conscience les clubs intéressés par son recrutement, puisque, malgré l'intérêt du Barça, Rodri ne pense qu'à jouer avec le club madrilène.

Des clubs comme le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich avaient renoncé à tenter de le recruter, conscients de la volonté du joueur de porter le maillot blanc. Quant au Barça, il s'est contenté de prendre contact avec l'entourage du joueur et n'a pas encore contacté Manchester City, selon les informations rapportées par la radio « Cadena Ser ».

C'est la blessure de Frenkie de Jong qui a suscité l'intérêt du Barça pour la situation de Rodri, mais le club catalan connaît désormais la priorité du joueur.

Le Barça a d'autres besoins sur le marché des transferts, son objectif principal étant de boucler l'arrivée de Cancelo et d'un attaquant après le départ de Robert Lewandowski. Ces dépenses, s'ajoutant aux 110 millions d'euros versés pour le recrutement d'Anthony Gordon, Karim Adeyemi et Jessé Bisiou, rendent très difficile d'envisager de débourser 75 millions d'euros supplémentaires pour le recrutement du milieu de terrain espagnol.

Le Real Madrid se montre optimiste quant à la conclusion de l'opération, tout en faisant preuve de prudence. Le club anglais réclame 75 millions d'euros pour accepter le départ du joueur, mais le club madrilène est confiant dans la possibilité de faire baisser ce montant.

Son souhait est de boucler l'affaire pour environ 60 millions d'euros, l'arrivée de Rodri étant conditionnée à la nécessité du départ d'au moins un joueur, car il ne reste qu'une seule place disponible dans l'effectif de l'équipe. Avec la présence de Yan Diomandé et de Rodri, il n'y aura pas de place pour l'un des deux.