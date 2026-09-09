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FC Barcelona v Feyenoord - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Loai Mohamed

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Rodri sort de son silence : je présente mes excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés

Rodri
FC Valence vs FC Barcelone
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La star espagnole réagit pour la première fois à l'incident du match de Valence

Rodri, le milieu de terrain du Barça, a présenté ses excuses à Valence et à ses supporters, à la suite de propos captés par les caméras dans lesquels il a qualifié l'équipe de « faible et très mauvaise », lors de la rencontre entre les deux équipes en Liga samedi dernier.

Le Barça a écrasé son hôte Valence sur le score de 5-0 lors de la quatrième journée de la Liga.

La caméra de l'émission « El Día Después » a capté le milieu de terrain du Barça dans une conversation informelle avec son coéquipier Pau Cubarsí sur le banc des remplaçants, où le joueur espagnol a décrit ses adversaires comme « très faibles » et « épouvantables ».

Rodri a tenu à clarifier sa position avant le début des questions des journalistes, à l'issue de la confrontation de son équipe face au Feyenoord néerlandais en Ligue des champions ce mercredi soir, affirmant qu'il avait déjà pris contact avec José Gayà, le capitaine de Valence, et lui avait présenté ses excuses ainsi qu'à tous les joueurs de l'équipe.

Rodri a déclaré, dans des propos rapportés par le journal « Marca » : « J'aimerais dire quelques mots avant que nous ne commencions. Quand une personne commet une erreur, elle doit se manifester et présenter ses excuses. Je veux présenter mes excuses à tous ceux qui se sont sentis offensés, joueurs, supporters et autres. »

Il a ajouté : « J'ai déjà pris le contact nécessaire avec mon ami et coéquipier José Gayà, et je me suis excusé auprès de lui et de tous les membres de l'équipe. Ce n'était qu'une phrase exprimant la surprise, et je n'ai jamais voulu me moquer ni exploiter un mauvais moment que traverse une équipe et le sortir de son contexte. »

Il a poursuivi : « J'espère que Valence retrouvera la place qu'il mérite, et qu'il redeviendra l'un des meilleurs clubs de ce championnat. »

Dans le même temps, Rodri a insisté sur la nécessité de ne pas sortir les propos privés de leur contexte, estimant que ce qu'il avait dit s'inscrivait dans une conversation privée avec l'un de ses coéquipiers.

Il a déclaré : « Nous devons tous apprendre un peu plus. Les choses sont sorties de leur contexte, et je réitère mes excuses à Valence. »

Il s'agit là du premier commentaire de Rodri sur l'incident qui a suscité la polémique en Espagne ces derniers jours, après que des rapports de presse ont indiqué que le joueur avait déjà présenté ses excuses à Gayà.

« Nous ne gagnerons pas 5-0 à chaque fois »

À propos des ambitions du Barça en Ligue des champions, Rodri a déclaré après avoir écrasé le Feyenoord sur le score de 5-1 aujourd'hui : « La Ligue des champions est la petite pièce qui nous reste. Nous devons changer certaines choses, et c'est ce sur quoi nous travaillons. Nous voulons tous soulever ce trophée à nouveau, mais nous devons avancer pas à pas. »

Rodri a adressé un message clair concernant les attentes des supporters, en déclarant : « Si certains s'attendent à ce que nous gagnions avec 5 buts d'écart à chaque match, ils se trompent. Il nous reste encore beaucoup à faire, et la saison est longue. »

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