Rodri sème le doute chez Flick : un spectre effrayant impose la prudence

L'Espagnol Rodri s'est rapproché d'une titularisation avec le Barça, après avoir terminé son programme de réadaptation physique spécifique, ce qui le rend désormais apte à travailler normalement avec le reste de ses coéquipiers, dans l'attente que l'entraîneur Hans Flick décide du moment de le lancer dans le onze de départ.

Rodri avait rejoint tardivement les rangs du Barça, ce qui l'a privé d'une préparation complète avec l'équipe. Il a également eu besoin d'une période supplémentaire d'adaptation après sa participation intensive avec la sélection d'Espagne lors de la Coupe du monde, où il a fourni de gros efforts pour aider son pays à soulever le trophée.

Le milieu de terrain espagnol a suivi un programme spécifique jusqu'au match du Barça face au Rayo Vallecano, avant de reprendre depuis cette semaine les entraînements de façon normale, ce qui a poussé le staff technique à étudier le moment le plus opportun pour lui accorder une titularisation.

Selon le journal « Sport », l'entraîneur Hans Flick est indécis au sujet du joueur espagnol : il pourrait le titulariser lors du match face à Valence, dimanche après-demain, au stade de Mestalla, ou peut-être préférera-t-il reporter cette étape à un match plus relevé face à Feyenoord en Ligue des champions, mercredi prochain.

Le staff technique gère la participation de Rodri et sa charge d'entraînement avec une grande précision, dans le but de l'amener au meilleur état physique possible au cours d'une saison longue et éprouvante, tout en veillant à ne pas l'épuiser en début de parcours.

Rodri a jusqu'à présent disputé 27 minutes face à l'Athletic Bilbao, puis 26 autres minutes face au Rayo Vallecano, et a réussi lors de ses deux apparitions à apporter au Barça davantage de sérénité et de maîtrise du rythme de jeu, notamment dans les moments où la prestation de l'équipe tendait à un excès de vitesse.

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De son côté, Marc Bernal a affiché un niveau remarquable durant l'absence de Rodri. Il ne s'est pas contenté de le suppléer, mais s'est illustré de manière si convaincante que le Barça n'est pas contraint de précipiter le lancement complet de sa nouvelle star.

Le niveau affiché par Bernal offre à Flick la possibilité de gérer par alternance la participation du duo, même si les prévisions indiquent que Rodri sera le choix prioritaire dans les grands matches dès qu'il aura retrouvé sa pleine forme physique.

Un calendrier chargé qui inquiète Flick

Rodri devrait jouer un rôle important face à Valence, qu'il débute le match en tant que titulaire ou qu'il entre à nouveau en jeu en seconde période, tandis que ses chances de débuter la rencontre face à Feyenoord en Ligue des champions, le mercredi 9 septembre, au stade Spotify Camp Nou, semblent bien plus grandes.

Le Barça affronte un calendrier chargé avant la trêve internationale, puisqu'il rencontre Feyenoord mercredi, puis affronte Levante le dimanche 13 septembre au stade Ciutat de València, avant de recevoir le Racing le mercredi 16 septembre, puis de conclure cette phase de la Liga par une rencontre face à Séville le samedi 19 septembre au stade Ramón Sánchez-Pizjuán.

Ce calendrier exigeant impose au staff technique de gérer avec prudence les charges physiques des joueurs, au premier rang desquels Rodri, que le Barça cherche à préparer de la meilleure façon possible.

Le capitaine des champions du monde se prépare à revenir avec l'Espagne

La pression sur Rodri ne se limite pas au Barça, puisqu'il devrait également rejoindre la sélection d'Espagne lors de la prochaine trêve internationale, après être devenu le capitaine de « la Roja » à la suite de son rôle de meneur dans le sacre de l'équipe en Coupe du monde.

Rodri sera présent avec l'Espagne durant une fenêtre comprenant 4 matches en Ligue des nations de l'UEFA, dont une rencontre face à l'Angleterre à Wembley le 27 septembre, lors de la première apparition de la sélection espagnole après l'ajout de la deuxième étoile sur son maillot.

La sélection espagnole affronte également la République tchèque et la Croatie, qu'elle rencontre à deux reprises, durant la trêve internationale qui s'étend sur deux semaines.

Malgré l'importance de Rodri pour la sélection, Luis de la Fuente veille toujours à ne pas prendre de risque avec l'état physique de ses joueurs, ce qui lui offre une marge de manœuvre dans la gestion du temps de jeu de la star du Barça.

L'entraîneur espagnol dispose d'une alternative fiable en la personne de Martín Zubimendi, qui a récemment perdu sa place de titulaire à Arsenal, sans que cela n'affecte la confiance que lui accorde de la Fuente, comme cela est clairement apparu en finale de la Coupe du monde, lorsque Zubimendi est entré à la place d'un Rodri épuisé durant les prolongations et a livré une prestation marquante.

Le Barça comme la sélection espagnole disposent d'options capables d'accorder à Rodri des périodes de repos : Bernal représente l'une des solutions à la disposition de Flick, tandis que Zubimendi peut le suppléer en sélection, en plus de la possibilité d'utiliser d'autres joueurs comme Gavi devant la ligne défensive.

Rodri demeure l'un des principaux leaders sur lesquels compte le Barça, et il a réussi en peu de temps à gagner l'estime de ses coéquipiers grâce à son investissement sur et en dehors du terrain, les jeunes joueurs le considérant comme un modèle à suivre, tandis que les plus expérimentés dans le vestiaire voient en lui l'une des références les plus importantes de l'équipe.

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