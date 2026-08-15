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Hussein Hamdy

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Rodri se rapproche un peu plus du Barça

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Des négociations difficiles

Rodri, le milieu de terrain de Manchester City, s'est rapproché un peu plus d'un transfert vers le Barça durant le mercato estival en cours.

L'expert du mercato Matteo Moretto a écrit sur son compte du réseau « X » : « Rodri s'est rapproché d'un transfert vers le Barça, l'affaire est sur le point d'être bouclée. »

Il a ajouté : « Après plusieurs jours de discussions entre les deux clubs, les négociations entre le Barcelone et Manchester City entrent désormais dans leur phase finale. »

Il a conclu : « Le club catalan cherche à finaliser l'affaire dans les prochaines heures, pour un montant dépassant les 70 millions d'euros, réparti entre une somme fixe et des variables. »
Dans le même sens, le célèbre journaliste « Ben Jacobs » a écrit sur son compte du réseau « X » : « Le Barcelone a présenté une troisième offre pour recruter Rodri, et il est optimiste quant à la conclusion de l'affaire. Les détails de la transaction, dont la valeur dépasse les 60 millions de livres sterling, sont actuellement en cours de discussion. »

À noter que le Real Madrid concurrençait fortement le Barcelone dans le dossier Rodri, mais le joueur a finalement choisi de rejoindre le groupe de Hansi Flick.

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